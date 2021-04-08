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Изменены правила выплат пособий по безработице

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Правила выплат пособий по безработице изменились в России, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства. Изменения вступили в силу с 8 апреля.

Теперь максимальное пособие по безработице в размере 12 тысяч 130 рублей станут платить в течение трех месяцев с первой выплаты. Через три месяца оно сократится до 5 тысяч рублей.

По новым правилам граждане начинают получать пособие с момента регистрации в центре занятости. При этом первые три месяца выплачивается 75% заработка, но не более 12 130 рублей. Вторые три месяца выплачивается 60% заработка, но не более 5000 рублей.

Также документ уточняет правила выплат беременным россиянкам. Если первый квартал получения пособия по безработице в максимальном размере пересекается со временем выплаты пособия по временной нетрудоспособности по причине беременности, то период начисления компенсации по безработице смещается на более поздний срок.

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