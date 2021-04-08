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Samsung выпустит квантовый смартфон Galaxy Quantum 2

Источник:
Gizmochina
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Фото: © Samsung

Компания Samsung выпустит первый в мире смартфон с квантовой криптографией — Galaxy Quantum 2, который обеспечивает беспрецедентный уровень защиты данных.

Согласно данным инсайдеров, аппарат будет базироваться на мощном процессоре Qualcomm Snapdragon 855 Plus, который содержит восемь ядер Kryo 485 с тактовой частотой 2,96 ГГц и графический ускоритель Adreno 640 с частотой 672 МГц.

В качестве экрана используют Super AMOLED дисплей с диагональю 6,7 дюйма и разрешением Full HD+. Тыльная камера получит 64-мегапиксельный основной блок с оптической стабилизацией изображения.

На «борту» также экранный дактилоскопический сканер, аккумуляторная батарея емкостью 4500 мАч с поддержкой 25-ваттной подзарядки, оперативная память объемом 8 Гбайт. Присутствует защита от влаги и пыли по стандарту IP67.

Ключевая особенность — наличие квантового генератора случайных чисел, который будет использоваться для шифрования данных на смартфоне. Прием заказов на Galaxy Quantum 2 стартует 13 апреля.

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