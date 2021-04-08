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Утверждены штрафы до 30 тысяч за высадку детей-«зайцев»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pixabay.com

Штрафы за принудительную высадку из общественного транспорта ребенка-безбилетника составят от 5 до 30 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Госдумы.

Нижняя палата парламента в третьем чтении приняла поправки в КоАП, которые ввели ответственность за высадку из общественного транспорта детей младше 16 лет, следующих без сопровождения взрослых.

Если из автобуса, троллейбуса или трамвая высадили ребенка, который не смог оплатить проезд, то штраф для водителя составит 5 тысяч рублей, для кондукторов или контролеров — от 20 до 30 тысяч рублей.

Если ребенок едет в сопровождении взрослых, и они не платят за проезд, то они должны покинуть транспорт на ближайшей остановке.

Штрафы будут грозить, только если нарушение не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, то есть с ребенком ничего не произошло. В противном случае наступит ответственность по УК РФ.

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