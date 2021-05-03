Иммуноглобулин: риски и польза при укусе клеща

Сезон клещей начался. Для непривитых от смертельно опасного клещевого энцефалита есть экстренная мера — введение иммуноглобулина. Как работает этот препарат, сколько раз его можно вводить и какие опасности несет?

Клещи переносят более 20 различных инфекций, самая опасная из которых — клещевой энцефалит. Это острое инфекционное вирусное заболевание приводит к необратимым последствиям для здоровья, а иногда и жизни.

Инфицирование клещевым энцефалитом возможно при присасывания зараженного вирусом клеща, употреблении в пищу сырого молока коз, овец, коров, буйволов, у которых в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке. А также при втирании в кожу вируса при раздавливании клеща или расчесывании места укуса, сообщается на сайте Роспотребнадзора РФ.

Самой действенной мерой профилактики энцефалита врачи считают прививку. Если вакцинация не проведена, при укусе клеща иммуноглобулин ставят в течение 96 часов после присасывания.

Детям до 18 лет по полису ОМС иммуноглобулин вводят бесплатно. Для взрослых эта услуга платная в любых медучреждениях. Стоимость иммуноглобулина от клещей зависит от веса пациента. Но в среднем человеку с весом 70 килограммов придется заплатить 7,5-8 тысяч рублей.

Как действует иммуноглобулин?

«Иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита — это лекарственный препарат, содержащий антитела к вирусу клещевого энцефалита, выделенные из крови доноров. При введении человеку, которого укусил клещ, иммуноглобулин нейтрализует вирус клещевого энцефалита», — сказала Sibnet.ru врач-клинический фармаколог клиники «РЖД-Медицина» в Новосибирске Полина Литвиненко.

В этом главное отличие введения иммуноглобулина прививки от клещевого энцефалита от прививки. От вакцины у человека вырабатываются антитела к вирусу заранее, до встречи с клещом. Когда вирус попадает в кровь антитела начинают защиту, атакуют и уничтожают вирус.

Но если прививки нет, то вирус попадает в кровь и начинает пагубное воздействие. При введении иммуноглобулина чужие антитела начинают уничтожать вирус, но время уже упущено.

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По словам Литвиненко, 100% эффективность иммуноглобулин не дает, многое зависит от времени, прошедшего с момента укуса клеща, а также от количества вируса, попавшего в организм. Максимальная концентрация антител достигается через сутки-двое после введения препарата и сохраняется около четырех недель.

К сожалению, ежегодно регистрируются случаи тяжелых форм клещевого энцефалита и среди пациентов, экстренно получивших иммуноглобулин, сообщается в ответе Минздрава Новосибирской области на запрос. Но вводить его все равно нужно — шансы не заболеть и минимизировать последствия существенно повышаются.

Литвиненко добавила, что есть противопоказания к применению иммуноглобулина против клещевого энцефалита — имевшиеся ранее тяжелые аллергические или иные системные реакции на введение препаратов крови, а также повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Чем опасен иммуноглобулин?

«Иммуноглобулин — это смесь большого количества различных антител, выделенных из крови доноров. Соответственно, в этой смеси только 1- 4% – антитела, которые связываются с вирусом клещевого энцефалита, все остальные – это побочные антитела», — говорил изданию Sibmeda научный сотрудник ИХБФМ СО РАН Иван Байков.

Это влияет и на эффективность препарата, и на его аллергическую опасность, вплоть до анафилактического шока.

«Возьмем, например, охотника, это 100-килограммовый мужик – ему нужно ввести 10 миллилитров этого чужого белка. Если ему ввели первый раз – это еще ничего. Но он ведь не последний раз пошел на охоту! Введение второго и третьего раза может привести к анафилаксии. Утяжеляется состояние организма, может развиваться сывороточная болезнь. Поэтому это – не панацея», — говорила «BК55» доцент кафедры эпидемиологии ОмГМУ Светлана Туморина.

По ее словам, иммуноглобулин можно вводить не чаще, чем один раз в полгода и не больше четырех раз в течение жизни.

Минздрав Новосибирской области сообщил Sibnet.ru, что через месяц после укола иммуноглобулина антитела разрушаются и выводятся из организма. Также ведомство уточнило, что количество введений иммуноглобулина документами не регламентировано.

«На настоящий момент сведений об ограничении количества введений иммуноглобулина против клещевого энцефалита за время жизни нет. В случае нового укуса повторное применение иммуноглобулина возможно через месяц после предыдущего применения», — отметила Литвиненко.