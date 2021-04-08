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Появились подробности со съемок нового сезона «Эпидемии»

Источник:
Sibnet.ru
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Съемки второго сезона сериала «Эпидемия» стартовали 6 апреля в Подмосковье. К проекту приковано много внимания из-за успеха первого сезона, который оценил даже американский писатель Стивен Кинг.

Режиссером второго сезона «Эпидемии» стал Дмитрий Тюрин («Триггер», «Магомаев»). Премьера нового сезона состоится на видеосервисе PREMIER.

«Все мы понимаем, что будет непросто. Но я думаю, что будет так же непросто, как и интересно. Я хочу пожелать нам всем в этом непростом приключении сил, терпения, здоровья, удачи и немножко чуда», — сказал напутственное слово Тюрин.

В первый съемочный день на небольшом участке лесополосы собрались почти все главные герои сериала – Кирилл Кяро (Сергей), Марьяна Спивак (Ирина), Александр Робак (Леня), Наталья Земцова (Марина), Эльдар Калимулин (Миша), Виктория Агалакова (Полина), Савелий Кудряшов (Антон). Ни ранний старт, ни грязь по колено не нарушили радостного воссоединения актеров.

За два года, прошедших со съемок первого сезона, сериал «Эпидемия» проложил путь от русского зрителя к иностранному: вышел в премиальной линейке Netflix Originals и две недели входил в первую десятку самых просматриваемых проектов в мире.

«Эпидемия» — российский научно-фантастический сериал. По сюжету, жителей Москвы поражает неизвестный вирус. Столицу охватывает эпидемия. Главный герой Сергей вместе со своей возлюбленной, бывшей женой и двумя детьми и другими членами семьи пытаются выбраться из зараженного города и перебраться в безопасное место.


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