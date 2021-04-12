Быстро и уверенно: как выучить китайский онлайн

Год пандемии показал: многое из того, что обычно делали офлайн, легко и эффективно решается через интернет. Например, изучение иностранных языков. Специалисты онлайн-школы Speak Quick рассказали, как удаленно изучить китайский язык.

С каждым годом китайский язык становится все популярнее как в восточной, так и в европейской части России. Растет число тех, кто хочет изучить его как для общего развития, так и для работы и бизнеса, рассказывает управляющая онлайн-школой Speak Quick Маргарита Дмитриевская.

Зачем учить китайский жителю России?

Работа с китайскими партнерами и поставщиками





Бизнес на Востоке





Изучение китайских товаров, оборудования





Познание культуры, традиций Китая





Путешествия





Получение образование за рубежом

По словам руководителя школы, учить иностранный язык с помощью интернет-занятий в наше время гораздо удобнее. В первую очередь, это экономит время и деньги: не нужно никуда ехать, можно выбрать удобное свободное время и просто включить компьютер.

«Среди учеников бывают и совы, и жаворонки, кому-то удобно заниматься ночью, кому-то – рано утром, когда офлайн-школы закрыты. Наши преподаватели работают в разных регионах, и мы можем подключить ученика в подходящее ему время», – говорит Дмитриевская.



Часто китайский хотят изучать дети: кто-то для общего развития, кто-то для путешествий или получения высшего образования в сфере иностранных языков. Если школьник занимается онлайн, его родители могут не переживать, как он добрался до школы и не поздно ли вернулся домой.

Кроме того, онлайн-занятия удобнее в плане учебных материалов. Школа предоставляет их своим ученикам – ничего дополнительно покупать не нужно.

«Занятия проводятся в Skype или Zoom. Есть возможность использовать демонстрацию экрана, писать в своих программах. Мы eco-friendly – сохраняем огромное количество бумаги, не покупаем канцелярские товары», – перечисляет преимущества онлайна руководитель школы.

Как выбрать преподавателя?

Школа с онлайн-обучением имеет возможность работать с гораздо большим количеством преподавателей, чем офлайновые образовательные курсы. Тем более, что во время пандемии многие столкнулись с отъездом носителей языка на родину и потеряли возможность сотрудничать с ними.

Преподаватели, работающие онлайн, могут делать это из любого места и в любое время, поэтому текущие обстоятельства не лишили их возможности сотрудничать с российскими школами.

«Это очень важно для людей из глубинки: у многих просто нет возможности приезжать в крупные города, завязывать новые знакомства. Люди, которые мечтают переехать за рубеж или просто путешествовать, могут завести полезные контакты», – подчеркивает Маргарита Дмитриевская.

Перед тем, как начать заниматься китайским, в онлайн-школе проходят специальное тестирование. Во-первых, оно помогает определить уровень языка. Во-вторых, выявляет психологические особенности, которые важно учесть при выборе преподавателя – носителя языка или русскоязычного. Кому-то проще беседовать со спокойным человеком, который досконально объясняет материал, другим важны эмоции, экспрессия.

Как быстро можно выучить китайский?

Выучить китайский язык на разговорном уровне можно за год, если заниматься два раза в неделю по 1-1,5 часа. Чтобы знать язык на профессиональном уровне, потребуется 2-4 года, рассказывает преподаватель онлайн-школы Speak Quick Виктория Бурданина.

«Но если не только заниматься на онлайн-уроке, а выполнять домашние задания, уровень будет повышаться намного быстрее – можно уложиться в 8-9 месяцев», – добавляет преподаватель.

В ее практике есть случаи, когда люди торопятся учиться, например, планируя путешествия в Китай. Есть среди учеников и дети: кто-то планирует даже переезд, связанный с работой родителей, другие мечтают получить образование за границей.

«При онлайн-обучении, если вдруг во время урока нужен дополнительный материал, его легко найти в интернете и вывести на экран, чтобы показать ученику. Это не "ой, давай до следующего раза", а возможность увидеть нужное сразу, в моменте. Иероглифы всегда можно написать в Paint», – перечисляет плюсы онлайн-образования собеседница.

Чтобы начать учить китайский язык онлайн, нужно заполнить анкету на сайте школы Speak Quick, назначить удобную дату и познакомиться с будущим преподавателем: первое занятие будет бесплатным.