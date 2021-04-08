Лавров назвал Америку ненадежным партнером

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Соединенные Штаты и их союзников ненадежными партнерами.

«В ключевых для жизнеобеспечения государства областях мы не можем полагаться на их (США) настроения и на то, с какой ноги они встают с утра», — цитирует РИА Новости Лаврова.

При этом Вашингтон, по его словам, делает странные заявления. «Сейчас вот официальный представитель Госдепартамента делал какие-то заявления, что санкции будут, но США заинтересованы в предсказуемых и стабильных отношениях с Россией. Слова звучат неубедительно, будем ждать конкретных дел», — пояснил министр.

Лавров прокомментировал сообщения о том, что Белый дом обсуждает назначение спецпосланника по «Северному потоку — 2», который вел бы переговоры о прекращении строительства газопровода.

«У них, видимо, от того что в Договоре по открытому небу больше не участвуют, руки развязались, высвободились сотрудники, назначают специального представителя по прекращению проекта газопровода "Северный поток — 2". Будет просто ездить и всем грозить», — сказал Лавров.

По его словам, это дипломатия даже уже не канонерок, а новых санкционных инструментов.