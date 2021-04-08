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Лавров назвал Америку ненадежным партнером

Источник:
РИА Новости
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Фото: МИД России / MFA Russia / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Соединенные Штаты и их союзников ненадежными партнерами.

«В ключевых для жизнеобеспечения государства областях мы не можем полагаться на их (США) настроения и на то, с какой ноги они встают с утра», — цитирует РИА Новости Лаврова.

При этом Вашингтон, по его словам, делает странные заявления. «Сейчас вот официальный представитель Госдепартамента делал какие-то заявления, что санкции будут, но США заинтересованы в предсказуемых и стабильных отношениях с Россией. Слова звучат неубедительно, будем ждать конкретных дел», — пояснил министр.

Лавров прокомментировал сообщения о том, что Белый дом обсуждает назначение спецпосланника по «Северному потоку — 2», который вел бы переговоры о прекращении строительства газопровода.

«У них, видимо, от того что в Договоре по открытому небу больше не участвуют, руки развязались, высвободились сотрудники, назначают специального представителя по прекращению проекта газопровода "Северный поток — 2". Будет просто ездить и всем грозить», — сказал Лавров.

По его словам, это дипломатия даже уже не канонерок, а новых санкционных инструментов.

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Топ комментариев

number10

Все кругом говорят, что ставку ЦБ надо понижать, а Набиулина повышает, потому что она знает как экономике...

Gunja

Правильно! А лучше вообще отправить ценны в свободное плавание - так глядишь к Новому году булка хлеба...

Uynachalnica

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Nik3316

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