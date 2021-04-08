Пьяная женщина в Кузбассе избила врача

Жительница Березовского напала на приехавшего на вызов врача и избила ее, полиция разыскивает женщину, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Дочь пострадавшего медика написала в соцсетях, что ее мать, врач из Березовского, приехала на вызов к лежачему больному, в доме был «просто бомжатник». На медика напала нетрезвая хозяйка квартиры.

«Налетела сзади, нанеся удары кулаками в голову и шею! Мама еле оттолкнула ее, та схватила нож и побежала за ней», — рассказала автор поста, добавив, что ее мать госпитализирована «с сильным сотрясением и отеком».

В полицию обратилось руководство городской поликлиники с заявлением, что что во время визита к пациенту было совершено нападение на сотрудницу медучреждения. Полицейские прибыли по адресу, но 33-летняя местная жительница скрылась, сейчас ее ищут.

Потерпевшая сообщила, что нетрезвая женщина беспричинно напала на нее со спины и начала наносить удары кулаками. Проводится проверка, по ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.