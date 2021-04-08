Россия отправит США последние ракетные двигатели РД-180

Россия в 2021 поставит в США году последнюю партию ракетных двигателей РД-180, заявил генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов.

«Эти двигатели лежат готовые, но пандемия коронавируса не дает нам возможности вывезти их в США. Поставим их в этом году. Они последние по действующему контракту», — сказал Арбузов в интервью РИА Новости .

В декабре 2020 года на сайте госзакупок сообщалось, что в 2021 году в США отправят шесть двигателей РД-180.

Двигатель РД-180 используется на первой ступени американской ракеты-носителя Atlas 5. Всего, по данным НПО "Энергомаш", в США с 1999 года было отправлено 116 двигателей, из которых 92 уже использовано.

В США на замену Atlas 5 разрабатывается ракета Vulcan, на первой ступени которой будут установлены уже американские двигатели BE-4 фирмы Blue Origin.