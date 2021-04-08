Телеканал для модниц появился в Wink

Телеканал для поклонников высокой моды появился в Wink и Интерактивном ТВ. Зритель увидит как модные показы от кутюр, так и идеи уличного стиля.

Телеканал «Fashion & LifeStyle» доступен со вторника на 416 кнопке в Интерактивном ТВ и Wink в пакетах:

«Оптимальный»

«Продвинутый»

«Максимальный»

«Трансформер»

«Максимум»

«Премиум».

«Fashion & LifeStyle» — это канал о модных событиях мира. Здесь собрано большое количество рубрик обо всех гранях моды — от модных показов до уличного стиля, от начинающих дизайнеров до самых известных имен в мире моды.