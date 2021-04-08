Главы Тувы вместе вернулись в республику

Экс-глава Тувы Шолбан Кара-оол и назначенный врио руководителя региона Владислав Ховалыг вместе вернулись из Москвы в четверг, сообщил Кара-оол в соцсетях.

Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о прекращении полномочий Кара-Оола по собственному желанию. Врио назначен экс-мэр Кызыла, глава «ТываЭнергоСбыт» Ховалыг.

«Мы вдвоем прилетели, и это о многом говорит. Преемственность тех действий, которые мы осуществляли, она остается», — сказал Кара-оол.

Он отметил, что находится в добром здравии и решил уйти в отставку осознанно. «Я понимаю, что возглавлять больше десятка лет республику, в любом случае формирует определенную усталость, и для меня это являлось одним из тех тормозов в осуществлении своих идей», — отметил экс-глава.

Ховалыг заявил, что «все, что начато и хорошо получается, и приветствуется населением, будет продолжено».