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Главы Тувы вместе вернулись в республику

Источник:
Sibnet.ru
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Экс-глава Тувы Шолбан Кара-оол и назначенный врио руководителя региона Владислав Ховалыг вместе вернулись из Москвы в четверг, сообщил Кара-оол в соцсетях.

Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о прекращении полномочий Кара-Оола по собственному желанию. Врио назначен экс-мэр Кызыла, глава «ТываЭнергоСбыт» Ховалыг.

«Мы вдвоем прилетели, и это о многом говорит. Преемственность тех действий, которые мы осуществляли, она остается», — сказал Кара-оол.


Он отметил, что находится в добром здравии и решил уйти в отставку осознанно. «Я понимаю, что возглавлять больше десятка лет республику, в любом случае формирует определенную усталость, и для меня это являлось одним из тех тормозов в осуществлении своих идей», — отметил экс-глава.

Ховалыг заявил, что «все, что начато и хорошо получается, и приветствуется населением, будет продолжено».

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Республика Тува #Местная власть
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Топ комментариев

number10

Все кругом говорят, что ставку ЦБ надо понижать, а Набиулина повышает, потому что она знает как экономике...

Gunja

Правильно! А лучше вообще отправить ценны в свободное плавание - так глядишь к Новому году булка хлеба...

Uynachalnica

И это правильно! Нашему среднему классу, да с зарплатой в 19000 руб., никакие повышения цен не страшны!

Nik3316

скоро про вспышки на Солнце писать будут)))
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