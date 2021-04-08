Мэр Томска Кляйн отказался признать вину в преступлениях

Суд над арестованным мэром Томска Иваном Кляйном начался в четверг. Глава города в своем выступлении заявил, что его обвинение основано на искажении фактов, и не признал вину.

Кляйна задержали за превышение должностных полномочий 13 ноября 2020 года. Позже он стал фигурантом еще двух уголовных дел – одного по той же статье, другого – о незаконном участии в предпринимательской деятельности. Дела объединили в одно производство.

«Обвинение основано на искажении фактов, неверной трактовке событий», – процитировали Кляйна его адвокаты в своем официальном Telegram-канале.

Кляйн высказал мнение, что в ходе процесса ему и его защите удастся доказать полную несостоятельность версии обвинения. Он отказался признать вину по всем трем уголовным делам.