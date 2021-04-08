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Мэр Томска Кляйн отказался признать вину в преступлениях

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Администрация города Томска

Суд над арестованным мэром Томска Иваном Кляйном начался в четверг. Глава города в своем выступлении заявил, что его обвинение основано на искажении фактов, и не признал вину.

Кляйна задержали за превышение должностных полномочий 13 ноября 2020 года. Позже он стал фигурантом еще двух уголовных дел – одного по той же статье, другого – о незаконном участии в предпринимательской деятельности. Дела объединили в одно производство.

«Обвинение основано на искажении фактов, неверной трактовке событий», – процитировали Кляйна его адвокаты в своем официальном Telegram-канале.

Кляйн высказал мнение, что в ходе процесса ему и его защите удастся доказать полную несостоятельность версии обвинения. Он отказался признать вину по всем трем уголовным делам.

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ЧП #Громкое дело #Местная власть
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Топ комментариев

number10

Все кругом говорят, что ставку ЦБ надо понижать, а Набиулина повышает, потому что она знает как экономике...

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Правильно! А лучше вообще отправить ценны в свободное плавание - так глядишь к Новому году булка хлеба...

Nik3316

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Uynachalnica

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