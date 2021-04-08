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Суд в Бурятии рассмотрит дело о похищении ребенка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © danielam / Pixabay License

Следственный комитет по Бурятии завершил расследование уголовного дела о похищении трехлетней девочки сожителем ее матери и направил материалы в суд.

По данным следствия, трехлетняя девочка осталась жить с отцом после развода родителей. Мать уехала в другой регион и жила там несколько лет. В январе она вместе с сожителем вернулась в республику. На такси они добрались до дома, где жил бывший муж и дочка.

Мать осталась в автомобиле, а сожитель под предлогом переговоров с бывшим мужем зашел в дом. В помещении он выхватил пневматический пистолет и, угрожая отцу девочки убийством, похитил ребенка. Вывел девочку на улицу и усадил в машину к матери. После этого они поехали в город Улан-Удэ.

Отец в это время позвонил в полицию и похитителя задержали на въезде в город. Республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего, совершенное с применением оружия и угрозой применения насилия). Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Дело направлено в суд.

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Бурятия #Криминал
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