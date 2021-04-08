Ученые выяснят причины появления гигантских растений в лесах Сибири

Ученые Томского госуниверситета вместе с коллегами из Санкт-Петербурга и Новосибирска изучат черневую тайгу. Им предстоит выяснить, почему травы там вырастают до размеров кустарников, а кустарники иногда выше деревьев в обычном лесу.

По информации пресс-службы ТГУ, черневая тайга включена в проект Global 200 – список экосистем, выделяющий уникальные регионы, сохранить которые наиболее важно по мнению Всемирного фонда дикой природы.

«Травяной покров черневой тайги летом имеет среднюю высоту 1,5 метра, в некоторых местах – до двух метров и может, например, полностью скрыть человека или всадника на коне», – рассказал старший научный сотрудник лаборатории вуза «БиоГеоКлим» Сергей Лойко.

Также в «сибирских джунглях» очень быстрый круговорот питательных веществ и максимальная биопродуктивность растений, хотя почва весьма бедная. За сезон травянистая растительность успевает разложиться.

Выделяющиеся при этом элементы питания быстро усваиваются многолетними корневищами. Есть две гипотезы относительно причин гигантизма растений и высокой продуктивности экосистем черневой тайги.

«Первая гипотеза объясняет это возможным присутствием специфических микробов, обеспечивающих высокую экологическую функциональность "сибирских джунглей". Вторая исходит из объяснения особыми гидротермальными условиями, которые исторически сформировались в данной местности, а также редкими пожарами, при которых размыкаются "тропикоподобные" циклы питательных веществ, что приводит к снижению высоты травостоя», – объяснил Лойко.

Первые полученные учеными результаты показывают, что эти гипотезы дополняют друг друга. Изучение высоких растений может привести к технологии нацеленного выращивания микроорганизмов, которые улучшают рост растений, что важно для развития эффективных сельскохозяйственных практик.