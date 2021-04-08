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Германия решилась на закупку у России «Спутника V»

Источник:
ТАСС
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Фото: © sputnikvaccine.com

Германия готовится к началу переговоров с Россией о закупке вакцины «Спутник V», но решение о поставках будет принято только в случае одобрения препарата Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

Еврокомиссия в среду заявила министрам здравоохранения стран Евросоюза, что ЕС не планирует пока вести переговоры о возможных будущих поставках, как это происходило с препаратами из других государств.

В связи с этим глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан в ходе виртуального совещания объявил, что Германия начнет предварительные обсуждения с Россией двустороннего соглашении для обеспечения поставок.

В ходе них Берлин планирует узнать, какое количество препарата Москва сможет предоставить и в какие сроки, приводит ТАСС слова министра.

В среду власти Баварии (федеральной земли Германии) заявили о намерении как можно скорее начать поставки «Спутника V» в случае его одобрения в ЕС.

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Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
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