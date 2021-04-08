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Степные пожары подобрались к Абакану

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жители Абакана пожаловались в соцсетях на дым и пепел от степных пожаров. Теплая погода и ветер очистили степи Хакасии от снега, поэтому риск возгораний увеличился.

«В Абакане, даже в центре города, пахнет дымом и кое-где, несмотря на дождь, летает пепел … В городе дымно и тревожно. Степные пожары подобрались совсем близко», – сообщили в группе «Мой Абакан» в соцсети «ВКонтакте».

Жители Хакасии обсуждают в Сети, что со стороны Усть-Абаканского района идет большой фронт пала. По информации ГУ МЧС по региону, крупные палы травы на этой неделе тушили в Усть-Абаканском и Бейском районах.

С начала года в Хакасии потушили 27 степных пожаров, 16 палов травы и два лесных пожара. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в республике сохранится теплая погода, что увеличивает риск возгораний.

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Жизнь #Гео #Стихии
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Топ комментариев

Gunja

Правильно! А лучше вообще отправить ценны в свободное плавание - так глядишь к Новому году булка хлеба...

number10

Все кругом говорят, что ставку ЦБ надо понижать, а Набиулина повышает, потому что она знает как экономике...

Nik3316

скоро про вспышки на Солнце писать будут)))

Uynachalnica

И это правильно! Нашему среднему классу, да с зарплатой в 19000 руб., никакие повышения цен не страшны!
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