Степные пожары подобрались к Абакану

Жители Абакана пожаловались в соцсетях на дым и пепел от степных пожаров. Теплая погода и ветер очистили степи Хакасии от снега, поэтому риск возгораний увеличился.

«В Абакане, даже в центре города, пахнет дымом и кое-где, несмотря на дождь, летает пепел … В городе дымно и тревожно. Степные пожары подобрались совсем близко», – сообщили в группе «Мой Абакан» в соцсети «ВКонтакте».

Жители Хакасии обсуждают в Сети, что со стороны Усть-Абаканского района идет большой фронт пала. По информации ГУ МЧС по региону, крупные палы травы на этой неделе тушили в Усть-Абаканском и Бейском районах.

С начала года в Хакасии потушили 27 степных пожаров, 16 палов травы и два лесных пожара. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в республике сохранится теплая погода, что увеличивает риск возгораний.