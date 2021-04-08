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Глава Тувы объяснился за отставку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/sholban_karaool

Глава Тувы Шолбан Кара-оол, подавший в среду в отставку, записал видеообращение, в котором призвал своих избирателей не удивляться.

«Не удивляйтесь, я к этому шел осознанно. Я это решение сам для себя принял. Спасибо президенту, что поддерживал. Я с ним согласовал порядок действий», — сказал Кара-оол.

Он вспомнил, что именно 7 апреля 2007 года вступил в должность главы республики. По его мнению, команда «сумела доказать свою эффективность» — решала проблемы в энергетической отрасли, поддерживала животноводов, завершила долгострои, возвела новые дороги и мосты.

Кара-оолу 54 года, политическую карьеру начал в 1998, избравшись в Верховный Хурал. Возглавил регион в 2007 году, в 2012 был переназначен на пост главы республики. 18 сентября 2016 года одержал победу на выборах, набрав 85,66% голосов.

Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Владислав Ховалыг, который в 2008-2018 годах занимал пост мэра Кызыла — столицы Тувы.

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Республика Тува #Местная власть
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