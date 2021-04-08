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США обвинили в создании биологического оружия у границ России

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © UK Department for International Development

Соединенные Штаты в подконтрольных лабораториях у границ России могут разрабатывать биологическое оружие, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Секретарь Совбеза в интервью «Коммерсанту» призвал «обратить внимание на тот факт, что в мире как на дрожжах растут» новые биолаборатории, которые «находятся под контролем США, причем по странному совпадению в основном у российских и китайских границ».

По его словам, эти лаборатории «почему-то больше напоминают Форт-Детрик в Мэриленде, где десятилетиями американцы работают в области военной биологии».

В США «уверяют, что это исследовательские центры, где американцы помогают местным ученым разрабатывать новые способы борьбы с опасными заболеваниями», сказал Патрушев. Но власти государств, где размещены эти объекты, «не имеют реального понятия, что происходит в их стенах», отметил он.

На вопрос, хочет ли он тем самым сказать, что там американцы разрабатывают биологическое оружие, Патрушев заявил: «У нас есть веские основания предполагать, что это именно так».

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Оборона #Оружие #Военная политика
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