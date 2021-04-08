Законопроект о снижении пенсионного возраста внесли в Госдуму

Фракции партии «Справедливая Россия» в Госдуме внесла на рассмотрение законопроект о снижении возраста выхода на пенсию для мужчин до 60 лет, для женщин — до 55 лет, заявил лидер справороссов Сергей Миронов.

В 2018 году была изменена пенсионная система России. Пенсионный возраст был увеличен на пять лет: с 60 до 65 лет — для мужчин, с 55 до 60 лет — для женщин. Постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году. Переходный период продлится до 2028 года.

«Мы вновь вносим законопроект, который предлагает вернуть возраст выхода на пенсию для мужчин 60 лет, для женщин — 55 лет», — приводит ТАСС слова Миронова. сказал он журналистам перед пленарным заседанием Госдумы.

По мнению депутата, пенсионные изменения стали ошибкой предыдущего состава правительства, которую «рано или поздно надо исправлять».