«Авангард» потерпел первое поражение от «Ак Барса» в финале плей-офф

Третья игра финала Восточной конференции чемпионата КХЛ завершилась победой казанского «Ак Барса». Счет в серии на текущий момент — 2:1 в пользу омского «Авангарда».

Игра между «Ак Барсом» и «Авангардом» в среду, 7 апреля, завершилась победой казанцев со счетом 2:1. У «Ак Барса» шайбы в ворота омичей забросили Роман Рукавишников и Дмитрий Воронков. У «Авангарда» смог отличиться только Клим Костин.

Для победы в финале плей-офф «восточки» команде нужно набрать четыре очка. Серия длится до семь игр. После победы «Ак Барса» командам потребуется провести еще минимум две игры, чтобы определить победителя. Следующий матч между «Авангардом» и «Ак Барсом» пройдет в Балашихе 9 апреля в 19.00 (по мск).

Ранее капитана «Авангарда» Алексея Емелина госпитализировали в тяжелом состоянии. Спортсмену был поставлен диагноз «токсический шок печени».

«Состояние хоккеиста стабильное, продолжаются необходимые процедуры и обследования», — сообщило в среду руководство омского хоккейного клуба.