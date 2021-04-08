«Авангард» потерпел первое поражение от «Ак Барса» в финале плей-офф

Третья игра финала Восточной конференции чемпионата КХЛ завершилась
победой казанского «Ак Барса». Счет в серии на текущий момент — 2:1 в пользу омского
«Авангарда».
Игра между «Ак Барсом» и «Авангардом» в среду, 7 апреля,
завершилась победой казанцев со счетом 2:1. У «Ак Барса» шайбы в ворота омичей
забросили Роман Рукавишников и Дмитрий Воронков. У «Авангарда» смог отличиться
только Клим Костин.
Для победы в финале плей-офф «восточки» команде нужно
набрать четыре очка. Серия длится до семь игр. После победы «Ак Барса» командам
потребуется провести еще минимум две игры, чтобы определить победителя. Следующий
матч между «Авангардом» и «Ак Барсом» пройдет в Балашихе 9 апреля в 19.00 (по
мск).
Ранее капитана «Авангарда» Алексея Емелина госпитализировали
в тяжелом состоянии. Спортсмену был поставлен диагноз «токсический шок печени».
«Состояние хоккеиста стабильное, продолжаются необходимые
процедуры и обследования», — сообщило в среду руководство омского хоккейного
клуба.
GunjaПравильно! А лучше вообще отправить ценны в свободное плавание - так глядишь к Новому году булка хлеба...
number10Все кругом говорят, что ставку ЦБ надо понижать, а Набиулина повышает, потому что она знает как экономике...
Nik3316скоро про вспышки на Солнце писать будут)))
UynachalnicaИ это правильно! Нашему среднему классу, да с зарплатой в 19000 руб., никакие повышения цен не страшны!