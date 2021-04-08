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«Авангард» потерпел первое поражение от «Ак Барса» в финале плей-офф

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © avangard_inside, instagram.com/avangard_inside

Третья игра финала Восточной конференции чемпионата КХЛ завершилась победой казанского «Ак Барса». Счет в серии на текущий момент — 2:1 в пользу омского «Авангарда».  

Игра между «Ак Барсом» и «Авангардом» в среду, 7 апреля, завершилась победой казанцев со счетом 2:1. У «Ак Барса» шайбы в ворота омичей забросили Роман Рукавишников и Дмитрий Воронков. У «Авангарда» смог отличиться только Клим Костин.

Для победы в финале плей-офф «восточки» команде нужно набрать четыре очка. Серия длится до семь игр. После победы «Ак Барса» командам потребуется провести еще минимум две игры, чтобы определить победителя. Следующий матч между «Авангардом» и «Ак Барсом» пройдет в Балашихе 9 апреля в 19.00 (по мск).

Ранее капитана «Авангарда» Алексея Емелина госпитализировали в тяжелом состоянии. Спортсмену был поставлен диагноз «токсический шок печени».

«Состояние хоккеиста стабильное, продолжаются необходимые процедуры и обследования», — сообщило в среду руководство омского хоккейного клуба.   


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Спорт #Хоккей
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Топ комментариев

Gunja

Правильно! А лучше вообще отправить ценны в свободное плавание - так глядишь к Новому году булка хлеба...

number10

Все кругом говорят, что ставку ЦБ надо понижать, а Набиулина повышает, потому что она знает как экономике...

Nik3316

скоро про вспышки на Солнце писать будут)))

Uynachalnica

И это правильно! Нашему среднему классу, да с зарплатой в 19000 руб., никакие повышения цен не страшны!
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