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Следы наркотиков нашли в крови хоккеиста «Авангарда» Емелина

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © sputnikvaccine.com

В анализах капитана хоккейного клуба «Авангард» Алексея Емелина, госпитализированного в тяжелом состоянии в Казани, медики обнаружили следы наркотических веществ, правоохранительные органы проводят проверку.

«По результатам медицинской экспертизы, которая поступила в ведомство, в крови спортсмена были обнаружены следы наркотических веществ. Предварительно, речь идет о следах опиатов и каннабиоидов», — сказал представитель пресс-службы МВД по Татарстану.

Между тем, в «Авангарде» такой информацией не располагают. «На данный момент у клуба нет какой-либо информации, подтверждающей наличие в организме Алексея Емелина наркотических или каких-либо других запрещенных веществ», — говорится в заявлении клуба.

Ранее стало известно, что Емелин в тяжелом состоянии был госпитализирован в одну из больниц Казани, а затем перевезен в институт имени Склифосовского в Москве. Спортсмену был поставлен диагноз «токсический шок печени», первоначально у него подозревали коронавирусную инфекцию.

34-летний защитник омского клуба обратился к медикам во время первого матча серии финала Восточной конференции между «Авангардом» и «Ак Барсом» 3 апреля. Второй матч омская команда проводила без своего капитана.

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Спорт #Хоккей
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