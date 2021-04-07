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Россия обеспечит Армению вакциной от коронавируса

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин пообещал премьер-министру Армении Николу Пашиняну обеспечить потребности республики в вакцине от коронавируса.

«У нас производство раскручивается, и речь идет о достаточно большом объеме. Поэтому я думаю, что решим эту проблему, не в ущерб российским гражданам, российским потребителям», — сказал Путин в ходе переговоров с Пашиняном в Москве.

Премьер Армении сообщил, что первая партия российской вакцины «Спутник V» должна прибыть в количестве 15 тысяч доз в четверг, 8 апреля. При этом в целом стране необходимо более 1 миллиона доз вакцины от коронавируса.

«Первая партия — это, так сказать, символическая партия. Мы надеемся на приобретение большого количества российской вакцины, потому что она доказала свою эффективность», — подчеркнул Пашинян.

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Политика #Мир #Россия
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