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Правительство разработает новый критерий бедности

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Правительство разработает новый критерий уровня бедности с учетом вступившего в силу в этом году нового порядка определения прожиточного минимума, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Я знаю, что правительство рассматривает еще один критерий по уровню бедности, на основе этого подхода, которой будет чуть-чуть отличаться», — сказал Кудрин во время выступления с отчетом в Госдуме.

Он уточнил, что аудиторы Счетной палаты при определении бедности ориентировались на величину доходов граждан ниже прожиточного минимума. При этом порядок расчета прожиточного минимума в России изменился с начала года.

Так, ранее он исчислялся на основе поквартальных данных Росстата о стоимости продуктов потребительской корзины, а сейчас — через медианную зарплату. Кудрин назвал такой порядок расчета «рациональным».

«То, что он не коррелирует прям в каждый момент в реальном времени с потребительской корзиной, не является крупным недостатком»,— отметил Кудрин, подчеркнув при этом, что рассчитанный по-новому прожиточный минимум будет расти быстрее.

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Топ комментариев

Nik3316

скоро про вспышки на Солнце писать будут)))

Gunja

Правильно! А лучше вообще отправить ценны в свободное плавание - так глядишь к Новому году булка хлеба...

number10

Все кругом говорят, что ставку ЦБ надо понижать, а Набиулина повышает, потому что она знает как экономике...

Peperz

Какой только дичи не наслушаешься от "экспердов"
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