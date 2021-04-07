Путин отправил в отставку главу Тувы

Глава республики Тува Шолбан Кара-оол отправлен в отставку, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на сайте Кремля.

«Принять отставку главы Республики Тыва Кара-оола по собственному желанию», — говорится в тексте указа.

Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Владислав Ховалыг, который в 2008-2018 годах занимал пост мэра Кызыла — столицы Тувы.

Шолбану Кара-оолу 54 года, он руководил Тувой с мая 2007 года. До этого, с 1998 года он избирался в Верховный Хурал республики. По декабрь 2001 года по должности входил в Совет Федерации, а с 2002 по 2007 год работал в правительстве Тувы.