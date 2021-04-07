НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Центробанк поддержал идею пенсионного налогового вычета

Источник:
Sibnet.ru
282 0
Фото: © Sibnet.ru

Центробанк поддержал идею по увеличению налоговых льгот для россиян, которые самостоятельно откладывают средства на старость.

Введение пенсионного налогового вычета для россиян будет способствовать выравниванию конкурентных условий для финансовых организаций разных видов и увеличению стимулов для формирования долгосрочных сбережений, полагают эксперты регулятора.

Ввести отдельный налоговый вычет для тех, кто откладывает деньги на будущую пенсию в рамках негосударственного пенсионного обеспечения, ранее предлагали представители крупных негосударственных пенсионных фондов.

Вопрос сейчас находится в стадии обсуждения с участниками рынка и заинтересованными государственными органами. Конкретные предложения будут сформулированы по итогам этих дискуссий.

Согласно инициативе, максимальный размер понесенных расходов для пенсионного вычета должен составлять 400 тысяч рублей. В этом случае гражданин сможет ежегодно возвращать до 52 тысяч рублей из взносов на негосударственное пенсионное обеспечение.

Еще по теме
Правительство разработает новый критерий бедности
Научный руководитель Путина стал миллиардером
Официальный курс евро подскочил сразу на два рубля
Российский аналитик посоветовал обратить внимание на золото
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Путин отправил в отставку главу Тувы
МС-21 «сдал экзамен» на выдержку при обледенении
Объездная дорога вокруг Кемерова будет платной
Мэра Томска Кляйна вызвали на допрос в СК
Самое популярное
Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 устроили шуточную демонстрацию ножа
Разработчики закроют «облегченный» PUBG
Картридж Super Mario продали за рекордные деньги
Навальный отверг предложенное лечение
Обсуждение (0)
Отношения
Развить интуицию: упражнения для шестого чувства
Цвет и фасон: выбираем идеальный пиджак
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Все статьи
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
59
Путин «обнулил» собственные президентские сроки
47
Кремль отказал Навальному в тюремных привилегиях
40
Володин призвал Украину к ответу за гибель ребенка
38
Россияне признали Путина самым красивым мужчиной
38
Навальный отверг предложенное лечение
Sibnet.Ru