Центробанк поддержал идею пенсионного налогового вычета

Центробанк поддержал идею по увеличению налоговых льгот для россиян, которые самостоятельно откладывают средства на старость.

Введение пенсионного налогового вычета для россиян будет способствовать выравниванию конкурентных условий для финансовых организаций разных видов и увеличению стимулов для формирования долгосрочных сбережений, полагают эксперты регулятора.

Ввести отдельный налоговый вычет для тех, кто откладывает деньги на будущую пенсию в рамках негосударственного пенсионного обеспечения, ранее предлагали представители крупных негосударственных пенсионных фондов.

Вопрос сейчас находится в стадии обсуждения с участниками рынка и заинтересованными государственными органами. Конкретные предложения будут сформулированы по итогам этих дискуссий.

Согласно инициативе, максимальный размер понесенных расходов для пенсионного вычета должен составлять 400 тысяч рублей. В этом случае гражданин сможет ежегодно возвращать до 52 тысяч рублей из взносов на негосударственное пенсионное обеспечение.