МИД озвучил условия возвращения посла России в США

Российский посол Анатолий Антонов, скорее всего, в ближайшее время не вернется в Вашингтон, сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Для начала Москва будет ждать реакции американской стороны.

«Со сроками будем определяться в зависимости от того, какие шаги последуют со стороны Вашингтона на двустороннем треке. Мы ожидаем, что там смогут все же продемонстрировать стремление хотя бы к относительной нормализации наших отношений и что-то зримое в этом плане, что-то видимое и заметное предпримут», — цитирует дипломата РИА Новости.

Антонов вернулся в Москву 21 марта, МИД пригласил его для консультаций и анализа отношений с США после интервью американского президента Джо Байдена, который утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина «убийцей», а также пообещал, что российский лидер «заплатит за вмешательство» в выборы в США.

Посол России в США провел встречи в МИД, Госдуме, Совете Федерации. Глава МИД Сергей Лавров уточнил, что окончательное решение о возвращении Антонова в Вашингтон будет принимать президент Владимир Путин.