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МИД озвучил условия возвращения посла России в США

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба МИД РФ

Российский посол Анатолий Антонов, скорее всего, в ближайшее время не вернется в Вашингтон, сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Для начала Москва будет ждать реакции американской стороны.

«Со сроками будем определяться в зависимости от того, какие шаги последуют со стороны Вашингтона на двустороннем треке. Мы ожидаем, что там смогут все же продемонстрировать стремление хотя бы к относительной нормализации наших отношений и что-то зримое в этом плане, что-то видимое и заметное предпримут», — цитирует дипломата РИА Новости.

Антонов вернулся в Москву 21 марта, МИД пригласил его для консультаций и анализа отношений с США после интервью американского президента Джо Байдена, который утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина «убийцей», а также пообещал, что российский лидер «заплатит за вмешательство» в выборы в США.

Посол России в США провел встречи в МИД, Госдуме, Совете Федерации. Глава МИД Сергей Лавров уточнил, что окончательное решение о возвращении Антонова в Вашингтон будет принимать президент Владимир Путин.

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Политика #Мир #Россия
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Gunja

Правильно! А лучше вообще отправить ценны в свободное плавание - так глядишь к Новому году булка хлеба...

Nik3316

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number10

Все кругом говорят, что ставку ЦБ надо понижать, а Набиулина повышает, потому что она знает как экономике...

Peperz

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