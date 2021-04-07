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МС-21 «сдал экзамен» на выдержку при обледенении

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ПАО «Корпорация «Иркут»

Самолет МС-21-300 успешно прошел испытания в условиях естественного обледенения. Лайнер подтвердил расчетные летно-технические характеристики даже при слое льда толщиной 8 сантиметров, сообщила пресс-служба корпорации «Ростех».

Летные характеристики МС-21-300 полностью соответствует российским и европейским авиационным нормам. Согласно сертификационным правилам, расчетные характеристики должны сохраняться при слое льда толщиной 7,6 сантиметра

Лайнер совершил 14 испытательных полетов продолжительностью от 3 до 5 часов над побережьем Белого моря, Печорской губой Баренцева моря, южнее Новой Земли, а также в районе Приполярного Урала. 

Основная опасность льда — искажение тщательно просчитанной формы крыла и других поверхностей самолета, в результате чего могут существенно ухудшаться его летно-технические характеристики.

Полеты выполнял экипаж корпорации«Иркут» — летчик-испытатель Василий Севастьянов, штурман-испытатель Сергей Кудряшов, инженеры-испытатели Николай Фонурин и Александр Попов. В состав экипажа вошел летчик-сертификатор ГосНИИ ГА Николай Григорьев.

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Топ комментариев

Gunja

Правильно! А лучше вообще отправить ценны в свободное плавание - так глядишь к Новому году булка хлеба...

Nik3316

скоро про вспышки на Солнце писать будут)))

number10

Все кругом говорят, что ставку ЦБ надо понижать, а Набиулина повышает, потому что она знает как экономике...

Peperz

Какой только дичи не наслушаешься от "экспердов"
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