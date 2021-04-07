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Научный руководитель Путина стал миллиардером

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ректор Санкт-Петербургского государственного горного университета Владимир Литвиненко стал долларовым миллиардером.

Согласно обновленному рейтингу Forbes, состояние Литвиненко оценивается в 1,5 миллиарда долларов. Благосостояние ректора значительно выросло из-за подорожавших акций компании по производству удобрений «ФосАгро», в которой Литвиненко принадлежит пакет в 20,98%.

Акции компании подорожали за год с 2443 рублей (6 апреля 2020 года) до 4163 рублей (6 апреля 2021 года) за штуку. Ценные бумаги подорожали, так как на рынке сложилась благоприятная конъюнктура на рынке удобрений.

Литвиненко в конце 1990-х годов руководил ученым советом, на котором будущий президент Владимир Путин защищал кандидатскую диссертацию. Также Литвиненко в 2000, 2004 и 2012 годах возглавлял отделение предвыборного штаба Путина в Санкт-Петербурге.

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