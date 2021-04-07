Мэра Томска Кляйна вызвали на допрос в СК

Следователи вызвали арестованного мэра Томска Ивана Кляйна на допрос в качестве свидетеля, сообщили адвокаты главы города в среду.

«Вызов Ивана Кляйна к следователю с врачами не согласовывался. В настоящее время Иван Кляйн возвращён в клинику. Обвинений или подозрений Ивану Кляйну не предъявлялось», – написали адвокаты в своем Telegram-канале.

Они добавили, что после визита в следственное управление у Кляйна поднялись температура и давление. По информации СМИ, вызов на допрос в качестве свидетеля связан с уголовным делом о хищении денег при ремонте дорог в рамках нацпроекта.

Кляйна задержали за превышение должностных полномочий 13 ноября 2020 года. Позже он стал фигурантом еще двух уголовных дел – одного по той же статье, другого – о незаконном участии в предпринимательской деятельности. Зимой стало известно, что мэру нужна операция в НИИ онкологии. После этого суд изменил Кляйну мэру пресечения с ареста на домашний арест: он находится в клинике.

Судебное заседание по делам Кляйна, которые объединены в одно производство, состоится в четверг, 8 апреля.