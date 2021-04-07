Официальный курс евро подскочил сразу на два рубля

Официальный курс евро за день вырос больше чем на два рубля, следует из данных Банка России. При этом на торгах евро подскакивал до 92,6 рубля — это максимумы с осени.

ЦБ на четверг, 8 апреля курс евро, равный 92,3321 рубля (плюс 2,15 рубля), доллара — 77,773 рубля (плюс рубль и 39 копеек). Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 1,73 рубля — до 84,3246 рубля.

Российская валюта ощутимо падает второй день подряд на фоне растущих геополитических рисков. Одним из главных факторов аналитики называют угрозу введения новых санкций из-за эскалации напряженности на востоке Украины, приводит РИА Новости мнение экспертов.

При этом внешний позитивный фон — рост рынка нефти, западных фондовых индексов и некоторых развивающихся валют — не может переломить негативную динамику.