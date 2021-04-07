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Официальный курс евро подскочил сразу на два рубля

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Официальный курс евро за день вырос больше чем на два рубля, следует из данных Банка России. При этом на торгах евро подскакивал до 92,6 рубля — это максимумы с осени.

ЦБ на четверг, 8 апреля курс евро, равный 92,3321 рубля (плюс 2,15 рубля), доллара — 77,773 рубля (плюс рубль и 39 копеек). Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 1,73 рубля — до 84,3246 рубля.

Российская валюта ощутимо падает второй день подряд на фоне растущих геополитических рисков. Одним из главных факторов аналитики называют угрозу введения новых санкций из-за эскалации напряженности на востоке Украины, приводит РИА Новости мнение экспертов.

При этом внешний позитивный фон — рост рынка нефти, западных фондовых индексов и некоторых развивающихся валют — не может переломить негативную динамику.

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