Комедия «Будь моим Кириллом» расскажет о любви в странных условиях

Романтическая комедия «Будь моим Кириллом» рассказывает о
неуверенной в себе девушке, которая в попытке понравится парню оказывается в
неловкой ситуации. Фильм выходит в прокат 8 апреля.
По сюжету девушка Саша ходит в секцию бега, потому что
влюблена в тренера-красавчика Кирилла. Она врет своей семье, что он ее парень,
потому что устала от давления родственников. Муж ее сестры Павел тоже
несчастен. У него уже год не было секса с супругой. Когда Паша и Саша понимают,
что оба несчастны, то решают друг другу помочь.
Главные роли в фильме сыграли Анастасия Евграфова (Саша),
Иван Мулин (Кирилл), Виталийс Семеновс (Паша) и Анна Антонова (сестра Саши).
Романтическая комедия «Будь моим Кириллом» стала дебютом для
молодого режиссера Аллы Елисеевой, которая ранее снимала короткометражки и была
задействована в съемках сериала «Улица» на канале ТНТ. Ее первый полный метр,
как «Улица», получился очень близок к жизненным реалиям.
Первые отзывы
Первыми фильм смогли посмотреть зрители из Новосибирска —
предпоказ ленты прошел 6 апреля. Общий зрительский вердикт таков: неплохое
кино, где много жизненных ситуаций, которые сопровождаются легким и понятным
юмором.
Но ценителям отечественных романтических комедий не стоит
ожидать от фильма больших эмоций. Сюжет истории крайне предсказуем, а условия, в
которые поставлены герои, могут показаться неприемлемыми для смеха.
Несмотря на это, зрители получают бонус в виде жизненного
опыта героев. Они не идеальны, их ошибки и сомнения могут быть понятны каждому.
После просмотра фильма «Будь моим Кириллом» можно сказать: «Такое могло
произойти с любым».