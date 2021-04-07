Комедия «Будь моим Кириллом» расскажет о любви в странных условиях

Романтическая комедия «Будь моим Кириллом» рассказывает о неуверенной в себе девушке, которая в попытке понравится парню оказывается в неловкой ситуации. Фильм выходит в прокат 8 апреля.

По сюжету девушка Саша ходит в секцию бега, потому что влюблена в тренера-красавчика Кирилла. Она врет своей семье, что он ее парень, потому что устала от давления родственников. Муж ее сестры Павел тоже несчастен. У него уже год не было секса с супругой. Когда Паша и Саша понимают, что оба несчастны, то решают друг другу помочь.

Главные роли в фильме сыграли Анастасия Евграфова (Саша), Иван Мулин (Кирилл), Виталийс Семеновс (Паша) и Анна Антонова (сестра Саши).

Романтическая комедия «Будь моим Кириллом» стала дебютом для молодого режиссера Аллы Елисеевой, которая ранее снимала короткометражки и была задействована в съемках сериала «Улица» на канале ТНТ. Ее первый полный метр, как «Улица», получился очень близок к жизненным реалиям.

Первые отзывы

Первыми фильм смогли посмотреть зрители из Новосибирска — предпоказ ленты прошел 6 апреля. Общий зрительский вердикт таков: неплохое кино, где много жизненных ситуаций, которые сопровождаются легким и понятным юмором.

Но ценителям отечественных романтических комедий не стоит ожидать от фильма больших эмоций. Сюжет истории крайне предсказуем, а условия, в которые поставлены герои, могут показаться неприемлемыми для смеха.

Несмотря на это, зрители получают бонус в виде жизненного опыта героев. Они не идеальны, их ошибки и сомнения могут быть понятны каждому. После просмотра фильма «Будь моим Кириллом» можно сказать: «Такое могло произойти с любым».