Набиуллина призвала отказаться от ограничения цен

Административное ограничение цен отрицательно сказывается на экономике и поэтому от него нужно быстрее отказаться, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Российские власти в конце 2020 года объявили о комплексе мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства.

«На мой взгляд, от административных ограничений цен надо быстрее отказываться, потому что это искажает ценовые индикаторы в экономике и дестимулирует развитие производства», — приводит ТАСС слова Набиуллиной.

Глава ЦБ ранее уже заявляла, что такие административные меры можно применять только в краткосрочной перспективе. По ее мнению, такие шаги могут привести к разрастанию дисбаланса спроса и предложения, а также снижению мотивации бизнеса вкладывать средства в производство продуктов.