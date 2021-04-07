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Набиуллина призвала отказаться от ограничения цен

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба президента России

Административное ограничение цен отрицательно сказывается на экономике и поэтому от него нужно быстрее отказаться, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Российские власти в конце 2020 года объявили о комплексе мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства.

«На мой взгляд, от административных ограничений цен надо быстрее отказываться, потому что это искажает ценовые индикаторы в экономике и дестимулирует развитие производства», — приводит ТАСС слова Набиуллиной.

Глава ЦБ ранее уже заявляла, что такие административные меры можно применять только в краткосрочной перспективе. По ее мнению, такие шаги могут привести к разрастанию дисбаланса спроса и предложения, а также снижению мотивации бизнеса вкладывать средства в производство продуктов.

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Топ комментариев

Nik3316

скоро про вспышки на Солнце писать будут)))

ivanbak

Какое "собачье" дело этим пиндосам, что мы творим у себя.

Peperz

Какой только дичи не наслушаешься от "экспердов"

Gunja

Правильно! А лучше вообще отправить ценны в свободное плавание - так глядишь к Новому году булка хлеба...
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