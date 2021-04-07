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Приговор по делу об убийстве беременной вынесли в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новосибирский областной суд в среду вынес приговор 35-летнему Рустаму Ф., обвиняемому в убийстве своей беременной девушки, он проведет в колонии 17 лет, сообщила прокуратура региона.

По информации ведомства, преступление произошло в подъезде дома по улице Кирова в областном центре 27 января 2020 года. Обвиняемый ударил ножом свою беременную девушку, повредив ей внутренние органы. В тот же день сибирячка умерла в больнице. Поводом для убийства стала ревность.

После убийства обвиняемый скрылся с места преступления, уехал в Омск и под чужим именем поселился в гостинице. Там его задержали.

«В судебном заседании осужденный заявил, что намерения убивать у него не было, он хотел поговорить с потерпевшей, напугать ее ножом, на следствии он написал явку с повинной и указал, куда выбросил нож», – говорится в сообщении прокуратуры.

Суд приговорил обвиняемого к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Осужденному также нужно будет выплатить родным девушки компенсацию морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

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ЧП #Криминал #Громкое дело
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Топ комментариев

Uynachalnica

Да ну?! Типа он сам всю прибыль в российские компании вкладывает? И яхты только российского производства...

Nik3316

скоро про вспышки на Солнце писать будут)))

лачинов

Если бы была возможность отказаться от одежды и еды, то и наверное и розничная торговля бы разорилась....

лачинов

Да уж. Если леса поблизости может и не быть, то вот с размерами участков засада. Тут точно с пятьюдесятью...
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