Поддельные диагностические карты появились на рынке

Несколько предложений по оформлению диагностических карт без прохождения техосмотра появились на авторынке: водителям предлагают прислать фотографии машины или обманывают с помощью старого сайта.

Автовладельцу предложат приехать на пункт техосмотра, сделают фотографии автомобиля, а если у него есть внешние недостатки, например трещина на лобовом стекле в районе водительского дворника, то ее отредактируют в фотошопе, пишет «Российская газета».

В другом случае автомобилиста попросят направить фото автомобиля спереди и сзади, затем обработают в фоторедакторе. Монтаж могут заметить при загрузке в информационную систему ЕАИСТО, и карту аннулируют.

Третье предложение — оформить все по-старому. Мошенники вводят автовладельца в заблуждение, говоря, что реформу техосмотра перенесли на 1 октября и пока фотографии не нужны. Продавцы используют сайт eaisto.info, чтобы доказать покупателю, что карта есть в системе.

Но сайт не имеет к ЕАИСТО никого отношения. Через него вносятся в старую, не действующую сегодня базу номера поддельных карт. Операторы ТО даже обратились в прокуратуру с просьбой заблокировать этот мошеннический сайт.