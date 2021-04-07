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Глава Бурятии внес законопроект о создании вытрезвителей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Глава Бурятии Алексей Цыденов внес в республиканский парламент законопроект о создании вытрезвителей. Необходимость этого объяснили частыми смертями пьяных людей на улице.

Как следует из пояснительной записки, для Бурятии необходимость «вытрезвителей» продиктована непростой ситуацией. По статистике, с 2018 по 2020 годы в медицинские учреждения «ежегодно доставлялось не менее 3,28 тысячи человек, находившихся в состоянии опьянения». 

Основная нагрузка приходится на Улан-Удэ. Ежегодно более 100 человек умираю по причине алкогольного опьянения, в том числе и от переохлаждения на улицах. Это в основном люди трудоспособного возраста.

Пока идет поиск помещения под вытрезвитель. Необходимо будет нанять пять фельдшеров и 10 санитаров. Открытие пункта по приему нетрезвых людей обойдется бюджету в 15 миллионов рублей.

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Бурятия #Местная власть #Город #Здоровье
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