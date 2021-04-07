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Исследование показало, что нужно читать в детстве будущим директорам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Соцопрос показал, что те, кто становятся руководителями, в детстве любили книги «Волшебник Изумрудного города» и «Приключения Незнайки и его друзей».

Топ-3 любимых детских книг руководителей компаний и департаментов – «Приключения Незнайки и его друзей», русские народные сказки и «Волшебник Изумрудного города». Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом SuperJob среди 3 тысяч человек.

«Приключения Тома Сойера» – любимая книга программистов, системных администраторов и продавцов. «Приключения Буратино» больше всего любили читать в детстве бухгалтеры и охранники.

«Маленького принца» назвали в качестве любимой детской книги секретари и менеджеры по закупкам. «Алиса в стране чудес» – любимое произведение дизайнеров и врачей.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Да ну?! Типа он сам всю прибыль в российские компании вкладывает? И яхты только российского производства...

Nik3316

скоро про вспышки на Солнце писать будут)))

лачинов

Если бы была возможность отказаться от одежды и еды, то и наверное и розничная торговля бы разорилась....

лачинов

Да уж. Если леса поблизости может и не быть, то вот с размерами участков засада. Тут точно с пятьюдесятью...
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