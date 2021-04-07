Исследование показало, что нужно читать в детстве будущим директорам

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Соцопрос показал, что те, кто становятся руководителями, в детстве любили книги «Волшебник Изумрудного города» и «Приключения Незнайки и его друзей».
Топ-3 любимых детских книг руководителей компаний и департаментов – «Приключения Незнайки и его друзей», русские народные сказки и «Волшебник Изумрудного города». Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом SuperJob среди 3 тысяч человек.
«Приключения Тома Сойера» – любимая книга программистов, системных администраторов и продавцов. «Приключения Буратино» больше всего любили читать в детстве бухгалтеры и охранники.
«Маленького принца» назвали в качестве любимой детской книги секретари и менеджеры по закупкам. «Алиса в стране чудес» – любимое произведение дизайнеров и врачей.
UynachalnicaДа ну?! Типа он сам всю прибыль в российские компании вкладывает? И яхты только российского производства...
Nik3316скоро про вспышки на Солнце писать будут)))
лачиновЕсли бы была возможность отказаться от одежды и еды, то и наверное и розничная торговля бы разорилась....
лачиновДа уж. Если леса поблизости может и не быть, то вот с размерами участков засада. Тут точно с пятьюдесятью...