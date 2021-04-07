Ачинские полицейские устроили погоню со стрельбой. ВИДЕО

Сотрудники ГИБДД в городе Ачинске Красноярского края устроили погоню за лихачом за рулем автомобиля. Чтобы остановить нарушителя, пришлось применить оружие, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Во вторник ночью в Ачинске нарядом ДПС увидел, что автомобиль марки Toyota проехал перекресток на красный цвет. Водитель проигнорировал требования остановиться и поехал дальше.

Сотрудники ДПС поехали за нарушителем, но тот увеличил скорость и помчался к выезду из населенного пункта. На видео заметно, что авто едет на большой скорости, машину заносит.

На загородной дороге полицейские предупредили нарушителя, что вынуждены применить оружие и несколько раз выстрелили по колесам. Только после этого водитель остановил авто.

Машину увезли на спецстоянку, а водителя, который был пьян, в отделении полиции. Как оказалось, в 2018 году он уже привлекался к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) Ему грозит до двух лет лишения свободы.