Малыши дикдики родились в Новосибирске

Самка антилопы дикдики в Новосибирском зоопарке родила двух малышей, сообщается на страницах учреждения в соцсетях.

Дикдики – это маленькие изящные антилопы. Пару таких животных привезли в Новосибирск в 2019 году, тогда у них родился первый малыш, еще через год – второй.

Теперь же антилопа родила сразу двоих детенышей. Так получилось, что кормит она только одного, второго искусственно вскармливают сотрудники зоопарка.

«Маленькое изящное животное с большими одухотворенными глазами неизменно вызывает улыбки умиления у посетителей зоопарка», – говорится в сообщении.