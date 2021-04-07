Кончаловский попросил снять свой фильм с премии из-за Навального

Режиссер Андрей Кончаловский попросил снять свой фильм «Дорогие товарищи!» с номинации на Национальную премию кинокритики и кинопрессы за 2020 год. Причиной этому стало присутствие в премии фильма оппозиционера Алексея Навального.

Кончаловский отметил, что премия дня него одна из самых важных в российском кинематографе. Она означает признание художественной ценности фильма со стороны профессионального сообщества — киноведов и кинокритиков, которые судят о фильме с позиций искусства.

Но из-за того, что к искусству было причислено расследование Навального (проект оппозиционера представлен в категории «Событие года»), Кончаловский поставил под сомнение объективность премии.

«Поэтому мне грустно видеть, что в этом году номинантом Национальной премии кинокритики и кинопрессы в категории «Событие года» стал публицистический проект, который может рассматриваться как политический акт, но никак не может получать оценки по критериям киноискусства. Это как если бы передовая статья в газете «Комсомольская правда» получила премию по литературе», — написал Андрей Кончаловский в Instagram.