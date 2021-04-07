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Косторная рассказала о делах с тройным акселем

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Aude Mugnier / CC BY-SA 4.0

Чемпионка Европы Алена Косторная пока не решается делать тройной аксель, прыжок, которым владеют единицы, без удочки.

Косторная стала десятой фигуристкой, успешно исполнившей элемент ультра-си — тройной аксель — на международных соревнованиях. После карантина из-за коронавируса и перехода в академию «Ангелы Плющенко» спортсменка элемент не делала.

«Уезжал Сергей Викторович (тренер по прыжкам группы Тутберидзе Сергей Дудаков), без удочки еще не решаюсь пробовать. После прыжков уже были микротравмы, мне не хотелось бы вылетать из тренировочного процесса. Я буду делать все, что от меня зависит», — сказала Косторная после выступления в шоу «Чемпионы на льду».

Косторная вернулась в группу Этери Тутберидзе после шестого места в Финале Кубка России, лишившего ее шансов претендовать на место в сборной для поездки на чемпионат мира в Стокгольме. Фигуристку взяли с испытательным сроком, главной целью станет восстановление тройного акселя.

Тройной аксель считается самым сложным прыжком в фигурном катании, это единственный прыжок, исполняющийся с движения вперед.

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Uynachalnica

Да ну?! Типа он сам всю прибыль в российские компании вкладывает? И яхты только российского производства...

Nik3316

скоро про вспышки на Солнце писать будут)))

лачинов

Если бы была возможность отказаться от одежды и еды, то и наверное и розничная торговля бы разорилась....

лачинов

Да уж. Если леса поблизости может и не быть, то вот с размерами участков засада. Тут точно с пятьюдесятью...
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