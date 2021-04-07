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Российский аналитик посоветовал обратить внимание на золото

Источник:
«Прайм»
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Фото: © Sibnet.ru

Золото сейчас дешево относительно своих среднегодовых значений и поэтому выгодно для покупки в инвестиционных целях, считает аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

Золото продолжает дешеветь. Стоимость унции с начала марта колеблется в диапазоне 1680-1750 долларов — это на 15% ниже пиков прошлого лета, рассказал агентству «Прайм» Емельянов.

Аналитик в связи  посоветовал увеличить долю драгоценного метала в инвестпортфеле на ближайшие 1-1,5 года.

По его словам, с точки зрения экономии на комиссиях оптимально покупать золото в виде акций биржевых фондов. Для более консервативных инвесторов подойдет физическое золото (монеты выгоднее, чем слитки) и обезличенный металлический счет (ОМС).

«Акции золотодобывающих компаний можно считать серединой в плане соотношения рисков и доходности. По ним часто платят дивиденды (у "Полюса", например, около % годовых), но при этом акции более волатильны, чем само золото», — уточнил Емельянов.



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Топ комментариев

Uynachalnica

Да ну?! Типа он сам всю прибыль в российские компании вкладывает? И яхты только российского производства...

Nik3316

скоро про вспышки на Солнце писать будут)))

лачинов

Если бы была возможность отказаться от одежды и еды, то и наверное и розничная торговля бы разорилась....

лачинов

Да уж. Если леса поблизости может и не быть, то вот с размерами участков засада. Тут точно с пятьюдесятью...
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