Российский аналитик посоветовал обратить внимание на золото

Золото сейчас дешево относительно своих среднегодовых значений и поэтому выгодно для покупки в инвестиционных целях, считает аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

Золото продолжает дешеветь. Стоимость унции с начала марта колеблется в диапазоне 1680-1750 долларов — это на 15% ниже пиков прошлого лета, рассказал агентству «Прайм» Емельянов.

Аналитик в связи посоветовал увеличить долю драгоценного метала в инвестпортфеле на ближайшие 1-1,5 года.

По его словам, с точки зрения экономии на комиссиях оптимально покупать золото в виде акций биржевых фондов. Для более консервативных инвесторов подойдет физическое золото (монеты выгоднее, чем слитки) и обезличенный металлический счет (ОМС).

«Акции золотодобывающих компаний можно считать серединой в плане соотношения рисков и доходности. По ним часто платят дивиденды (у "Полюса", например, около % годовых), но при этом акции более волатильны, чем само золото», — уточнил Емельянов.