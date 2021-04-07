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Мастерица из Ачинска создала коллекцию русских нарядов

Источник:
телеканал "Енисей"
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Жительница города Ачинска в Красноярском крае Галина Бессонова научилась создавать уникальные русские костюмы, выполненные из натуральных материалов и проработанные в каждой детали.

Мастерица создает русские костюмы разного времени, уделяя особое внимание деталям и тканям. Она следует принципу — никакой синтетики, только натуральные материалы. В основном это шесть и лен.

Шитьем она занимается больше пяти лет. За это время женщина успела изучить разные техники для пошива не только платьев, но и головных уборов. Это, вообще, ее любимый предмет одежды. А самая любимая шапка выполнена в виде жар-птицы.

Сейчас она хочет научиться вязать русские лапти из прочных льняных нитей. Все костюмы Галина шьет для детей. Она уверена, что молодое поколение должно знать, как наряжались на Руси и чтить традиции предков.

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Красноярск #О людях
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