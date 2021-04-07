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Иркутские синоптики предупредили о второй волне паводков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Вскрытие рек в Иркутской области может начаться на семь дней раньше срока, что приведет к заторам и подтоплениям, сообщила пресс-служба Иркутского гидрометцентра.

В апреле талые воды в Иркутской области затопили село Хомутово, в зоне подтопления оказались 176 участков, где живет 500 человек. Сейчас вода отступает от населенного пункта. Но синоптики предупредили о вероятности второй волны паводков.

Вскрытие рек ото льда в области ожидается на один-семь дней раньше срока. Это создаст вероятность образования опасных заторов льда. Резко повысится уровень воды, и может подтопить населенные пункты в низинах.

Подъем воды начался и в других регионах Сибири. Так, МЧС по Алтайскому краю предупреждает, что во время второй волны паводков может подтопить 80 населенных пунктов.

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Иркутск #Гео
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