Иркутские синоптики предупредили о второй волне паводков

Вскрытие рек в Иркутской области может начаться на семь дней раньше срока, что приведет к заторам и подтоплениям, сообщила пресс-служба Иркутского гидрометцентра.

В апреле талые воды в Иркутской области затопили село Хомутово, в зоне подтопления оказались 176 участков, где живет 500 человек. Сейчас вода отступает от населенного пункта. Но синоптики предупредили о вероятности второй волны паводков.

Вскрытие рек ото льда в области ожидается на один-семь дней раньше срока. Это создаст вероятность образования опасных заторов льда. Резко повысится уровень воды, и может подтопить населенные пункты в низинах.

Подъем воды начался и в других регионах Сибири. Так, МЧС по Алтайскому краю предупреждает, что во время второй волны паводков может подтопить 80 населенных пунктов.