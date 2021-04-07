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Бар XVIII века раскопали в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Археологи обнаружили питейное заведение XVIII века при раскопках на месте будущего надземного пешеходного перехода через улицу Карла Маркса в Красноярске, сообщил пресс-центр администрации города.

Археологи нашли фрагменты хозяйственных построек, стеклянной и фарфоровой посуды, в том числе штофы из-под водки, медные монеты достоинством от одной четвертой копейки до 10 копеек эпохи Екатерины II, Павла I, Александра I и Николая I. Предположительно, это остатки торговых лавок и питейных заведений «Старобазарной площади».

«Для нас радостным событием было обнаружение в этом месте, по всей видимости, популярного питейного заведения. Судя по найденным монетам разных веков, оно существовало со времен Екатерины II до начала ХХ века», — рассказал изданию «Горновости» сотрудник АНО «Красноярскгеоархеология» Александр Тарасов.

Объект занимает площадь в 24 гектара и тянется от берегов Енисея и Качи до улицы 9 Января. Предпроектные изыскания прошлого года подтвердили наличие здесь археологических объектов времен палеолита и казачьего острога.

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Красноярск #История
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