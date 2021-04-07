Видео с тоннами мусора во дворе дома в Красноярске появилось в Сети

Жители общежития в Красноярске закидали двор дома по улице Металлургов мусором, жалуясь на сломанный мусоропровод и неработающую управляющую компанию. Один из отчаявшихся жителей дома снял замусоренный двор на видео.

На кадрах заметно, что возле дома в беспорядке разбросаны пакеты с отходами. Во время съемок видео кто-то из соседей выкинул большой пакет с мусором в окно.

«Вот так люди справляются с мусором, просто выкидывая его в окна. Никто ничего не убирает, деньги платят, но никто не убирает. Куда дальше звонить, обращаться, я не знаю», — сказал он.

По предварительным подсчетам, около общежития скопилось до 40 тонн мусора. Представитель регионального оператора объяснил, что УК, в чьем ведомстве находится дом, банкротится.

Администрация района должна была договориться с другой компанией о вывозе мусора, но отходы так и лежат под окнами, пишет «Наш Красноярский край» со ссылкой на слова собеседника.