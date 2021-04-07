НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Недра и ТЭК #Наука #Туризм #Гео #ЧП

Видео с тоннами мусора во дворе дома в Красноярске появилось в Сети

Источник:
Sibnet.ru
205 1

Жители общежития в Красноярске закидали двор дома по улице Металлургов мусором, жалуясь на сломанный мусоропровод и неработающую управляющую компанию. Один из отчаявшихся жителей дома снял замусоренный двор на видео.

На кадрах заметно, что возле дома в беспорядке разбросаны пакеты с отходами. Во время съемок видео кто-то из соседей выкинул большой пакет с мусором в окно.

«Вот так люди справляются с мусором, просто выкидывая его в окна. Никто ничего не убирает, деньги платят, но никто не убирает. Куда дальше звонить, обращаться, я не знаю», — сказал он.

По предварительным подсчетам, около общежития скопилось до 40 тонн мусора. Представитель регионального оператора объяснил, что УК, в чьем ведомстве находится дом, банкротится.

Администрация района должна была договориться с другой компанией о вывозе мусора, но отходы так и лежат под окнами, пишет «Наш Красноярский край» со ссылкой на слова собеседника.

Еще по теме
Новосибирские власти назвали срок сдачи нового ЛДС
Власти Кузбасса вернули бесплатный проезд пенсионерам
Омские власти «с шапкой» попросят денег на новый стадион
Суеверные автомобилисты Новосибирска рассказали о приметах
смотреть все
Красноярск #Город
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Иркутские синоптики предупредили о второй волне паводков
Бар XVIII века раскопали в Красноярске
Видео с тоннами мусора во дворе дома в Красноярске появилось в Сети
Жители Иркутска нашли на свалке человеческие органы
Самое популярное
Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 устроили шуточную демонстрацию ножа
Разработчики закроют «облегченный» PUBG
Картридж Super Mario продали за рекордные деньги
Навальный отверг предложенное лечение
Обсуждение (1)
Картина дня
Пентагон потребовал от России прояснить намерения по Украине
Эксперты объяснили падение курса рубля
ФАС объяснила подорожание топлива морозами
Причиной перекрытия Суэцкого канала оказалась человеческая ошибка
Отношения
Развить интуицию: упражнения для шестого чувства
Цвет и фасон: выбираем идеальный пиджак
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Все статьи
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
58
Путин «обнулил» собственные президентские сроки
42
Кремль отказал Навальному в тюремных привилегиях
40
Володин призвал Украину к ответу за гибель ребенка
38
Россияне признали Путина самым красивым мужчиной
38
Навальный отверг предложенное лечение
Sibnet.Ru