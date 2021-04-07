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Жители Иркутска нашли на свалке человеческие органы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Роспотребнадзор Иркутской области проверяет информацию, что на свалке в микрорайоне Ново-Ленино выбрасывали части тел и человеческие органы.

Жители микрорайона пожаловались, что на свалку привозят подозрительные отходы. Как выяснилось, на промышленной базе в Ново-Ленино в «ГАЗелях» приезжает специфичный груз.

Предположительно, это медицинские отходы класса Б. То есть ампутированные руки и ноги, а также органы и ткани, оставшиеся после родов или удаленные во время операций, сообщает «Вести Иркутск» со ссылкой на неназванные источники.

Странными отходами заинтересовалось областное управление Роспотребнадзора. Ведомство проверит информацию в обращении, где говорится, что одна из фирм перевозит медицинские отходы на автотранспорте, не предназначенных для этих целей.

Кроме того, утилизация медицинских отходов класса Б, по представленной информации, также происходит с нарушением действующего санитарного законодательства, сообщила пресс-служба ведомства.

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