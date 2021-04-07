Сериал о создании эротического журнала для женщин снимет HBO

HBO Max возьмется за работу над сериалом «Шалунья» про создание эротического журнала для женщин, уже найдены исполнители главных ролей.

Главные роли в проекте исполнят Офелия Ловибонд, Джейк Джонсон и Майкл Ангарано, а сценарий напишет Эллен Рапопорт.

«Я очень счастлива, что у нас глубокое погружение в дикий чудесный мир, о котором я мечтала. И от того, что работаю с такой талантливой, веселой и шикарной командой людей», — написала Ловибонд в Instagram о работе над сериалом.

Сериал расскажет о Лос-Анджелесе 1970-х годов, где молодая феминистка решает создать собственный эротический журнал для женщин. Помочь ей осуществить мечту за небольшой гонорар соглашается издатель.