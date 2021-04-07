ФАС объяснила подорожание топлива морозами

Подорожание топлива в России в 2021 году могло быть вызвано в том числе понижением температуры окружающей среды, сообщила ФАС.

Бензин Аи-92 с января по март прибавил в цене 8,5% в опте, признали в ведомстве. Подорожание нефтепродуктов было вызвано в том числе «резким понижением температур окружающей среды», цитируют «Известия» письмо за подписью начальника управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России Армена Ханяна гендиректору АО «Осколнефтеснаб».

Другими причинами подорожания топлива стали рост экспортных цен на нефтепродукты, сезонное повышение спроса на них внутри страны и за рубежом, увеличение мирровых цен на нефть.

Зима 2020–2021 года не показала существенных отклонений по сравнению с 30-летней климатической нормой, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Средняя температура оказалась ниже на 1,4 градуса.

«Странно слышать о снижении температур, когда весь мир говорит о глобальном потеплении. Почему-то в рекордно теплые зимы цены на нефтепродукты не снижались», — прокомментировал зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.