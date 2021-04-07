Подозреваемый в распространении порно директор школы ответит в суде

Суд в Новосибирске приступил к рассмотрению дела директора школы, подозреваемого в распространении порнографии. Первое предварительное слушание прошло в понедельник.

В июне 2019 года следователи задержали директора одной из школ в Советском районе Новосибирска. Его обвинили в распространении порнографических материалов среди несовершеннолетних. Суд отправил его под домашний арест.

Позже меру пресечения ему изменили на подписку о невыезде, после чего директор вышел на работу. Прокуратура потребовала отстранить мужчину от исполнения обязанностей в школе. Мэрия выполнила требования надзорного ведомства.

В марте дело поступило на рассмотрение в суд, а в апреле прошло первое предварительное слушание. Согласно информации, размещенной на сайте Советского суда Новосибирска, мужчину обвиняют по частям 1 и 2 статьи 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов среди несовершеннолетних).

Директор школы также обвиняется по части 1 статьи 128.1 УК РФ (клевета). Следующее заседание должно пройти в понедельник.