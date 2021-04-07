Подозреваемый в распространении порно директор школы ответит в суде

Суд в Новосибирске приступил к рассмотрению дела директора школы, подозреваемого в распространении порнографии. Первое предварительное слушание прошло в понедельник.
В июне 2019 года следователи задержали директора одной из школ в Советском районе Новосибирска. Его обвинили в распространении порнографических материалов среди несовершеннолетних. Суд отправил его под домашний арест.
Позже меру пресечения ему изменили на подписку о невыезде, после чего директор вышел на работу. Прокуратура потребовала отстранить мужчину от исполнения обязанностей в школе. Мэрия выполнила требования надзорного ведомства.
В марте дело поступило на рассмотрение в суд, а в апреле прошло первое предварительное слушание. Согласно информации, размещенной на сайте Советского суда Новосибирска, мужчину обвиняют по частям 1 и 2 статьи 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов среди несовершеннолетних).
Директор школы также обвиняется по части 1 статьи 128.1 УК РФ (клевета). Следующее заседание должно пройти в понедельник.
alex-daredevilМне больше интересно, где в садах или на даче можно найти место для сжигания, в 50 метров от построек...
UynachalnicaДа ну?! Типа он сам всю прибыль в российские компании вкладывает? И яхты только российского производства...
лачиновЭто которая по счету машина нырнула в самое чистое озеро только за эту зиму?
лачиновЕсли бы была возможность отказаться от одежды и еды, то и наверное и розничная торговля бы разорилась....