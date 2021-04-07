Инженер «Томскводоканала» потерял сознание в Думе

Главный инженер «Томскводоканала» упал в обморок во время заседания Думы Томска во вторник, где обсуждали масштабное отключение воды.

Главного инженера Игоря Мажейкина пригласили в Думу, чтобы он рассказал подробнее о масштабном отключении холодной воды в Томске. О происшествии сообщил местный канал «ТВ2».

«Не проводить работы мы не можем. До конца недели определяем графики подвоза воды. В понедельник начнем информировать население. Допускаю, что будет неудобно. Подача воды начнется с 24 апреля. В каком-то районе Томска вода может появиться раньше. Как правило, это зависит от забора воды», – сказал главный инженер.

После того, как депутат Думы начал задавать Мажейкину вопрос, представитель «Томскводоканала» упал в обморок. Депутаты стали оказывать ему помощь и объявили перерыв в заседании.